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Chivu

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Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato dagli studi di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match dei nerazzurri di Chivu contro il Cagliari: "Vedremo quando Thuram sarà al 100%, ma Chivu ha già detto che oggi dei minuti glieli darà. È tutto un programma che l'allenatore fa con il suo staff. Se mi aspettavo un Chivu così pronto? No, sono sincero. Non dimentichiamo che l'Inter l'anno scorso ha perso due delle prime tre partite, per cui qualcuno dei dubbi li aveva, con un allenatore che aveva solo 13 panchine. Cristian lo conosco molto bene, mi vanto di essere suo amico e sono stra felice che sia riuscito a ribaltare questo giudizio, dimostrando che anche chi non ha esperienza, se ha le capacità, può gestire bene la pressione e le cose nuove".

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