GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Tocca anche all'Inter scendere in campo in questo secondo turno di Serie A. I nerazzurri sono di scena all'Unipol Domus di Cagliari contro i sardi di Pisacane, reduci anche loro da una vittoria all'esordio stagionale settimana scorsa. Cristian Chivu schiera otto undicesimi rispetto alla formazione che ha battuto il Monza: le eccezioni sono Pavard, Luis Henrique e Sucic, rispettivamente al posto di Bisseck, Diouf e Zielinski. Pisacane è costretto a fare a meno di Mina, che non va neanche in panchina. Su quella nerazzurra, invece, c'è per la prima volta Curtis Jones, che spera di poter esordire a gara in corso. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro:

CAGLIARI (4-3-2-1): 1 Caprile; 2 Zé Pedro, 14 Deiola, 15 Rodriguez, 33 Obert; 4 Romano, 6 Winks, 10 Fazzini; 8 Adopo, 70 Maldini; 31 Mendy. A disposizione: 12 Sherri, 23 Radunovic, 9 Kevin Carlos, 17 Felici, 20 Ciervo, 21 Cavuoti, 22 Kofler, 24 Aurelio, 27 Liteta, 29 Borrelli, 30 Akarakiri, 32 Sulev, 39 Fadera. Allenatore: Fabio Pisacane

INTER (3-5-2): 1 Martinez; 28 Pavard, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 7 Zielinski, 9 Thuram, 14 Bonny, 17 Diouf, 21 Jones, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck. Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Fabbri Assistenti: Ceccon - Vecchi IV Ufficiale: La Penna VAR: Aureliano AVAR: Paterna