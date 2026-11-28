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L'Inter dà continuità alla vittoria in Champions League contro lo Stoccarda e torna a vincere in campionato dopo il pareggio di Bergamo contro l'Atalanta, battendo con un netto 4-0 il Genoa. Queste le considerazioni di Walter Zenga sulla vittoria dei nerazzurri:

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"Una bella vittoria per l'Inter, fatta anche di gioco dominante. Non dobbiamo dimenticare due parate importantissime di Provedel nel primo tempo, per me mvp della partita. Quelle due parate fatte da un portiere che gioca poco consecutivamente sono state importantissime. Voglio valorizzare la sua prestazione".

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"Gli attaccanti dell'Inter sono assolutamente intercambiabili tra loro. Ma Lautaro e Thuram si conoscono a memoria, sanno come muoversi. La cosa bella dell'Inter di adesso è che ha Pio, che diventerà sicuramente un punto di riferimento importante, anche per la Nazionale".

(Fonte: Sky Sport)