In Turchia dicono che il Besiktas vorrebbe Zidane. In Francia se la ridono

In Francia c'è chi ha preso la notizia con una risata perché il posto da CT è un desiderio dell'ex centrocampista bianconero da quando ha lasciato Madrid e la nomina della Federazione è in pratica una certezza. Tanto che il giornalista Dominique Séverac sul set di L'Equipe De Soir ha detto: «Fanatik dice che il Besiktas vuole Zidane? Ho 30 dollari, posso offrire un pacchetto per internet perché vedano cosa succederà nei prossimi mesi. Zidane sarà l'allenatore della Francia dopo questi Mondiali. Risparmieri al Besiktas la fatica: possono cercare qualcun altro, Zidane ha già un impegno».