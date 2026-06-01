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In Turchia dicono che il Besiktas vorrebbe Zidane. In Francia se la ridono

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L'ex centrocampista francese ed ex allenatore del Real è l'uomo designato a prendere il posto di Didier Deschamps sulla panchina della Francia
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Non ci sono moltissimi dubbi sul prossimo ct della Francia: Zinedine Zidane è in pole per prendere il posto di Didier Deschamps che ha già annunciato l'addio alla Nazionale dopo il Mondiale negli States.

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Nelle scorse ore in Turchia c'era chi aveva lanciato l'indiscrezione di un Besiktas intenzionato a convincere l'ex allenatore del Real Madrid a sposare la causa del club turco.

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In Francia c'è chi ha preso la notizia con una risata perché il posto da CT è un desiderio dell'ex centrocampista bianconero da quando ha lasciato Madrid e la nomina della Federazione è in pratica una certezza. Tanto che il giornalista Dominique Séverac sul set di L'Equipe De Soir ha detto: «Fanatik dice che il Besiktas vuole Zidane? Ho 30 dollari, posso offrire un pacchetto per internet perché vedano cosa succederà nei prossimi mesi. Zidane sarà l'allenatore della Francia dopo questi Mondiali. Risparmieri al Besiktas la fatica: possono cercare qualcun altro, Zidane ha già un impegno».  

(Fonte: Le10Sport)

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