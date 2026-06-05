«Allegri è preparato, ha allenato club di grandi livello e saprebbe cosa c'è da fare a Napoli. Le credenziali ce le ha tutte». Così Gianfranco Zola ha parlato dell'ex allenatore del Milan che sta per approdare al club di De Laurentiis.
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fcinter1908 ultimora Zola: “Allegri-Napoli? Ha tutte le credenziali. Italia? La Serie A offre…”
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Zola: “Allegri-Napoli? Ha tutte le credenziali. Italia? La Serie A offre…”
L'ex calciatore ha parlato a margine di un convegno che si è tenuto in Sardegna e si è soffermato sul tecnico e sulla Nazionale
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-Strada giusta per quanto riguarda la Nazionale?
Non è una strada veloce. Bisogna impostare e lavorare e non sarà certo il percorso di un anno. Sicuramente serve che tutti collaborino a partire dalla Serie A. Abbiamo bisogno di più ragazzi che facciano esperienza ad alto livello. In Italia il calcio a livello più alto lo offre la Serie A e servono condizioni adatte perché i giovani che hanno potenzialità possano essere migliorate, cresciute e lo si fa con il confronto ad alto livello. Speriamo che ci sia un impegno collettivo da parte di tutti perché il calcio nazionale torni a livelli che gli competono e spettano.
(Fonte: SS24)
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