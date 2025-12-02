L'Inter di Chivu, dopo il successo in campionato contro il Pisa, scende in campo domani a San Siro contro il Venezia per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
VIDEO / Ricordi di Coppa Italia: Inter-Verona, in porta ci finisce… Palacio!
18 dicembre 2012, ottavi di finale: l'ex attaccante argentino chiuse la partita indossando i guantoni negli ultimi 15 minuti
A questo punto del torneo, 13 anni fa, si assistette a un episodio sicuramente non comune. 18 dicembre 2012, Inter-Verona: a 15 minuti dal termine Luca Castellazzi, portiere nerazzurro, fu costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio. A cambi esauriti, toccò a un giocatore di movimento indossare i guantoni. La responsabilità se la prese Rodrigo Palacio: l'ex attaccante argentino riuscì a mantenere la porta inviolata, ottenendo applausi anche per qualche intervento non banale.
