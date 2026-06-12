E' vigilia di match in casa Inter. Domani scenderà in campo non la prima squadra, allenata da Cristian Chivu, ma quella delle Legends nerazzurre, per una sfida molto affascinante contro i pari categoria del Real Madrid. Appuntamento per il Corazón Classic al Santiago Bernabeu sabato 13 giugno alle ore 12:00. La squadra nerazzurra è in partenza in questi minuti da Linate, come testimoniano le immagini che arrivano dai social del club. In campo ci saranno Toldo, Orlandoni, Zanetti, Cambiasso, Galante, Obinna, Obi, Suazo e tanti altri agli ordini di mister Beppe Bergomi.