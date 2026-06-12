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fcinter1908 video VIDEO/ Inter Legends in partenza da Linate: domani il match contro il Real Madrid
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VIDEO/ Inter Legends in partenza da Linate: domani il match contro il Real Madrid
Le immagini della partenza della squadra nerazzurra da Linate verso Madrid dove domani affronterà il Real
E' vigilia di match in casa Inter. Domani scenderà in campo non la prima squadra, allenata da Cristian Chivu, ma quella delle Legends nerazzurre, per una sfida molto affascinante contro i pari categoria del Real Madrid. Appuntamento per il Corazón Classic al Santiago Bernabeu sabato 13 giugno alle ore 12:00. La squadra nerazzurra è in partenza in questi minuti da Linate, come testimoniano le immagini che arrivano dai social del club. In campo ci saranno Toldo, Orlandoni, Zanetti, Cambiasso, Galante, Obinna, Obi, Suazo e tanti altri agli ordini di mister Beppe Bergomi.
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