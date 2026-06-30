Il club belga ha disputato un'amichevole contro una formazione di quarta divisione: in campo l'esterno israeliano

È già cominciata la preparazione estiva dell'Union Saint-Gilloise. I gialloblu hanno sostenuto oggi la prima amichevole: vittoria per 7-0 contro il Diegem Sport, formazione militante nella quarta divisione belga. A segno anche Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004 finito nel mirino di Inter e Napoli, autore del gol del momentaneo 2-0 con un bel tiro al volo sugli sviluppi di un'azione di calcio d'angolo.