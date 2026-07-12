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fcinter1908 video VIDEO / Argentina in semifinale, Lautaro chiude i conti con la Svizzera: il gol del 3-1
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VIDEO / Argentina in semifinale, Lautaro chiude i conti con la Svizzera: il gol del 3-1
Il capitano dell'Inter sigla il 3-1 nei supplementari contro la Svizzera e sigilla il passaggio dell'Argentina alle semifinali dove troverà l'Inghilterra
Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez sigla il 3-1 nei supplementari contro la Svizzera e sigilla il passaggio dell'Argentina alle semifinali dove troverà l'Argentina.
Destro vincente e partita chiusa, per Lautaro è il gol numero 39 con la maglia della Nazionale.
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