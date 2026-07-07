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fcinter1908 video VIDEO / Stankovic, prime foto con la nuova maglia dell’Inter: “Un attimo ed è pronto”

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VIDEO / Stankovic, prime foto con la nuova maglia dell’Inter: “Un attimo ed è pronto”

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Il centrocampista serbo classe 2005 è ufficialmente tornato in nerazzurro dopo la stagione con il Club Brugge
Fabio Alampi Redattore 

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Aleksandar Stankovic è nuovamente un calciatore dell'Inter a tutti gli effetti. Il centrocampista serbo classe 2005 è ufficialmente tornato in nerazzurro dopo la stagione con il Club Brugge, e oggi sono uscite le prime immagini con la maglia interista.

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