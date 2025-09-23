fcinter1908 video VIDEO / Gds: “Pio Esposito sopravvalutato o futuro big? Chivu può imparare da Velasco”
VIDEO / Gds: “Pio Esposito sopravvalutato o futuro big? Chivu può imparare da Velasco”
VIDEO / Gds: “Pio Esposito sopravvalutato o futuro big? Chivu può imparare da Velasco”
Nell'ultima puntata de "La Tripletta", Luigi Garlando ha detto la sua su Pio Esposito, il giovane centravanti dell'Inter, che ha ben figurato da titolare nelle ultime due uscite dei nerazzurri, pur senza trovare la via della rete.