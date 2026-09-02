Il difensore svizzero dell'Inter è stato inserito nella top 11 della stagione 2025/26
VIDEO / Akanji: "L'obiettivo dell'Inter è lo scudetto come sempre. In Champions..."
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Manuel Akanji, difensore svizzero dell'Inter, ha parlato dal palco del Gran Galà del Calcio, dove è stato inserito nella top 11 della stagione 2025/26: "Il mio primo anno in Italia è stato molto buono per me, ho potuto giocare fin dall'inizio e abbiamo avuto una stagione positiva. Abbiamo vinto due trofei, avremmo potuto fare meglio in Champions League. Quest'anno vogliamo fare meglio in Europa, ma il mio primo anno è stato davvero buono".
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