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Hakan Calhanoglu, raggiunto dai microfoni di Sportitalia, ha commentato l'addio di Piero Ausilio, che non sarà più il direttore sportivo dell'Inter: "Mi dispiace perchè è una persona molto importante per me, è lui che mi ha portato all'Inter. Lo tengo stretto, rimane sempre nel mio cuore perchè per me è molto importante. Sicuramente c'è un po' di delusione, è grazie a lui se sono all'Inter. La vita è così, si continua, uno viene e uno va. Però mi dispiace".