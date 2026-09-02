Il centrocampista turco ha commentato l'addio dell'ormai ex direttore sportivo nerazzurro
VIDEO / Inter, Ausilio e Baccin al Gran Galà del Calcio: le immagini dell'arrivo
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Hakan Calhanoglu, raggiunto dai microfoni di Sportitalia, ha commentato l'addio di Piero Ausilio, che non sarà più il direttore sportivo dell'Inter: "Mi dispiace perchè è una persona molto importante per me, è lui che mi ha portato all'Inter. Lo tengo stretto, rimane sempre nel mio cuore perchè per me è molto importante. Sicuramente c'è un po' di delusione, è grazie a lui se sono all'Inter. La vita è così, si continua, uno viene e uno va. Però mi dispiace".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Bastoni: "Vogliamo ripeterci. Sui social tutti bravi a giudicare. Mi ha aiutato Chiellini con..."
Interviste
Marotta: "Baccin dopo Chivu: DNA Inter. Champions? Ogni tanto i sogni..."
Interviste
Lautaro: “Barcellona, era tutto vero ma ho scelto l’Inter. Resto finché mi vogliono. Ausilio…”
Interviste
Dimarco: "Rinnovo? Speravo di parlarne ma non è successo, ci sarà modo. Ausilio? Non me lo aspettavo"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti