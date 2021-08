Lazaro via dall’Inter, si va verso un nuovo prestito. L’agente: “Colloqui in corso”

Le ultime sulla situazione del giocatore austriaco, che non rientra nei piani dell'Inter

La situazione di Valentino Lazaro non è ancora definita. La sessione di calciomercato si sta avviando alla sua conclusione e il giocatore austriaco non è nei piani dell'Inter (al momento non si sta allenando con la squadra). Il giocatore e il suo agente puntano ad un altro prestito. Max Hagmayr ha spiegato ai microfoni di un'agenzia austriaca: "Prestito? E' nei nostri piani. I colloqui sono in corso". Non c'è ancora nulla di definito. A causa di questa situazione incerta, Lazaro non è a disposizione della Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali.