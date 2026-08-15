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Due settimane alla fine del calciomercato ma l'Inter ha diverse operazioni da concludere, sia in entrata che in uscita. Ecco il punto da Tuttosport: "La seconda metà di agosto servirà poi per definire le uscite di Massolin (prestito secco) e Asllani, entrambi valutati dal Monza, e soprattutto Luis Henrique, entrato nel mirino della Roma.

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Al momento i giallorossi sono impegnati in altre operazioni, ma poi torneranno alla carica; c'è già un'intesa fra i due club per 25 milioni in un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Non dovrebbe uscire Pavard, ma se dovesse arrivare un'offerta congrua - 12/15 milioni -, l'Inter direbbe sì per sgravarsi del suo ingaggio da 5 milioni netti.

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A quel punto si punterebbe su un difensore low-cost o chissà, magari un investimento su un giovane. Ieri la "Bild" rilanciava dell'interesse nerazzurro per il 18enne Luca Reggiani del Dortmund.