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L'Inter questa sera affronterà il Real Betis per l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Formazione simile a quella col Monza:

Getty Images

"Oggi l’Inter parte da Malpensa e intorno a mezzogiorno atterra all’aeroporto di Brindisi, poi da lì si sposta subito a Bari: pranzo in città e via al San Nicola per l’ultima amichevole dell’estate prima di iniziare a fare sul serio. Sabato a San Siro arriva il Monza e i nerazzurri fanno subito le prove generali contro una squadra da Champions, il Betis di Manuel Pellegrini: dopo il quarto posto dell’ultima Liga, i sivigliani vogliono restare alle stesse altezze provando a stupire anche in Europa. Nell’amichevole barese (ore 19.30, in tv su Sky, Dazn, TV8) Chivu porterà l’intera compagnia, a parte Marcus Thuram, che ha bisogno di lavoro supplementare ad Appiano dopo i guai al polpaccio durante il Mondiale. Out anche Massolin e Asllani, possibile un 11 nerazzurro vicino a quello del debutto ufficiale", scrive La Gazzetta dello Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2) Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Bonny. All. Chivu.

Betis (4-2-3-1) Valles; Bellerin, Natan, Bartra, Fran Garcia; Facundo Fornals; Antony, Isco, Riquelme; Cucho. All. Pellegrini.