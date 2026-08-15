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Il mercato dell'Inter entra nella sua fase più calda: chiusa l'operazione Spence, ora il club nerazzurro si concentrerà su Curtis Jones a centrocampo e sul nuovo esterno destro in caso di addio di Luis Henrique. Scrive il Corriere della Sera: "Chivu non è il paziente inglese ma conosce le regole del gioco: nella tournée dall’altra parte del mondo ha ribadito che il mercato ha le sue tempistiche ma serve alzare il livello e ha messo l’accento sull’erede di Dumfries: sarà Spence anche se l’inglese ha caratteristiche diverse, comunque offensive, e può fare anche il vice Dimarco a sinistra.

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Non a caso, per la fascia destra può arrivare ancora una pedina se Luis Henrique andrà alla Roma, ma anche qui bisogna attendere per completare gli incastri. In pole resta il francese Moussa Diaby dell’Al Ittihad, finito in Arabia ormai due anni fa dopo una buona stagione all’Aston Villa, a conferma che per provare a competere con l’impero inglese di cui l’Italia ormai è lontana periferia servono le stesse armi o almeno quelle che il nostro calcio può permettersi, stazionando ormai da tempo fuori dalla top 10 dei fatturati.

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Giocatori che in Premier fanno parte della gloriosa classe media come Jones (22 partite da titolare con i Reds lo scorso anno tra campionato e Champions) e Spence, reduce da un Mondiale positivo con 4 gare su 8 da titolare nell’Inghilterra, oppure leader un po’ attempati come Stones da noi possono fare la differenza ad alto livello, come è accaduto con Manuel Akanji arrivato proprio dal Manchester City sul gong del mercato un anno fa e diventato presto un leader della difesa nerazzurra".