Mercato Inter, Vanni smentisce un interessamento: “L’Inter non lo sta trattando”

L'estate di calciomercato sarà lunga e piena di nomi accostati al club. Dalla Spagna ne è rimbalzato uno nuovo, presunto oggetto del desiderio dell'Inter. Ma arrivano le prime smentite...

Ieri in serata è spuntato un nuovo nome, accostato al mercato dell'Inter. Si tratta di Jordi Alba e la notizia arriva dalla Spagna. La stampa spagnola ha parlato del giocatore del Barca come del nuovo obiettivo del club nerazzurro, che potrebbe eventualmente mettere sul piatto anche alcuni giocatori come contropartite. In Italia la voce spagnola non è per il momento confermata. Franco Vanni, giornalista di Repubblica, la smentisce così: "L'Inter non sta trattando Jordi Alba".