Valenti e la richiesta di mercato di Conte: “Mica scemo Antonio, questo è fortissimo!”

Un sogno di mercato di un'estate fa, non realizzato, per i motivi che tutti conosciamo. Chissà se Antonio Conte ci pensa ancora...

Il desiderio di mercato di Antonio Conte, esplicitato alla dirigenza nella scorsa estate, era principalmente uno. Un obiettivo che l'Inter non è riuscita a prendere e regalare al proprio allenatore per una serie di motivi. Non ultimo quello strettamente economico. Il fattore economico ha influenzato tutto il mercato nerazzurro, ma Conte non si è attaccato a nessun alibi. E ha lavorato più di prima.