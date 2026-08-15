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Manca solo l'annuncio ufficiale e poi comincerà l'avventura di Djed Spence all'Inter. Il Corriere dello Sport analizza il suo acquisto e rivela il motivo per cui Cristian Chivu l'ha voluto fortemente: "Spence è destro di piede, ma non è impossibile che Chivu lo possa lanciare in caso di bisogno anche sulla sinistra. Il nome dell’ex Spurs è salito alla ribalta all’ultimo Mondiale con l’Inghilterra, dove aveva conquistato la fiducia di Tuchel fino al match dell’eliminazione (dove era stato comunque tra i migliori) contro l’Argentina.

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Si tratta del terzo giocatore più veloce dell’ultima Premier League e di una pedina pronta all’uso per la Champions, un palcoscenico calcato per la prima volta l’anno scorso fino all’eliminazione maturata agli ottavi con il Tottenham.

Una volta sfumati Palestra e Khalaili, il nome di Spence era salito fortemente alla ribalta proprio nelle fasi finali del Mondiale quando l'Inter aveva iniziato a sondare il terreno con il Tottenham anche sulla base delle volontà di Chivu, desideroso di importare il modello del calcio inglese nelle viscere di Appiano per dare un volto ben definito alla propria squadra. Inoltre il campionato italiano non gli sarà del tutto nuovo, viste le 16 presenze maturate con il Genoa da gennaio 2024 dove tra l'altro si era disimpegnato anche sul versante mancino. Con l’Inter sarà tutta un'altra storia e presto verranno scritti i capitoli successivi".