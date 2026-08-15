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Il mercato dell'Inter non terminerà con Spence. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per accontentare Chivu e la richiesta del tecnico è Curtis Jones del Liverpool.

"Spence ad Appiano dovrebbe inizialmente trovare Luis Henrique, compagno brasiliano messo alla porta, ma ancora non troppo vicino a trasferirsi nella Capitale. L’uscita dell’esterno è propedeutica, però, al secondo grande investimento di questa campagna trasferimenti: Curtis Jones del Liverpool, nuovo inglese dopo Stones e lo stesso Spence, resta il grande obiettivo. Riempirebbe la casella che ha lasciato ieri, non senza difficoltà, Davide Frattesi, pronto finalmente a rilanciare la sua carriera nella Capitale", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"Al momento, la strategia è quella dell’attesa, puntando soprattutto sulla volontà del 25enne centrocampista britannico: Jones non vede niente che non sia Inter, ha rifiutato tutte le destinazioni in Premier e lancia messaggi via social ai tifosi nerazzurri. Il suo contratto in scadenza a fine stagione gli consentirebbe di firmare a zero a gennaio ed è l’estremo che il Liverpool vorrebbe evitare. Il prezzo dei Reds è già sceso, ma i quaranta milioni prospettati ai nerazzurri sono una cifra ancora troppo elevata: il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio partono dieci milioni più indietro, senza perdere la fiducia di avvicinarsi a metà strada. Non c’è fretta, se ne parlerà la prossima settimana, con la possibilità di trovare l’incastro giusto soltanto in extremis", aggiunge Gazzetta.