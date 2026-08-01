Botta e risposta tra il Cagliari e l'agente di Sebastiano Esposito. In mattinata è arrivato un comunicato ufficiale del club sardo:

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"Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno. Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin. La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti".

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Una presa di posizione forte da parte del club rossoblù. Non è tardata ad arrivare, però, la risposta di Mario Giuffredi, agente di Sebastiano Esposito. "Il comunicato del Cagliari è una grandissima falsità! Ieri sono stato al telefono dalle 21 fino alle 2 di notte con il direttore sportivo Accardi ed il tecnico Pisacane e, in presenza stessa del giocatore, abbiamo concordato qualche giorno di assenza a causa di un periodo di forte stress che il ragazzo stava vivendo. Siamo rimasti d'accordo che sarebbe rientrato il 5 agosto, dopo l'amichevole in Germania".

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"Noi ed il Cagliari Calcio abbiamo esigenze diverse! E' da due mesi che parlavamo di rinnovo, e nonostante avessimo dato la nostra piena disponibilità, non c'è stata apertura da parte della società rossoblù ed il ragazzo era felicissimo di restare. Il presidente Giulini aveva già intenzione di vendere il giocatore. Io devo far parlare i fatti, e posso tranquillamente dimostrare ciò che sto dicendo. Giovedì mi è stato chiesto di andare a Milano per parlare con la società, ma dopo soli quindici minuti di colloquio, il presidente si è alzato ed è andato via, lasciandomi con il ds ed il direttore generale. Se il presidente del Cagliari negherà l'evidenza, mostrerò quanto ha detto", ha dichiarato Giuffredi a Tuttocagliari.net