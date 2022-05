CdS – Inter, l’agente di Lautaro avvistato a Madrid: “L’Atletico ha fatto filtrare che…”

L'Atletico Madrid resta una delle squadre più interessate a Lautaro Martinez: ecco cosa ha fatto filtrare il club spagnolo

"L'Atletico, che nel 2017 lo aveva acquistato prima che l'affare saltasse, fa filtrare di non essere interessato, ma Camano è stato visto nella capitale spagnola e strizza l'occhio proprio ai colchoneros. L'Inter lo farà partire? Se arriverà una proposta da 70-80 milioni per il suo cartellino, sarà costretta a sacrificarlo. Del resto anche il bilancio 2021-22 andrà chiuso in arrivo di 60-70 milioni con un taglio del 10-15% degli stipendi. Saranno le offerte sul tavolo dell'ad Marotta a determinare chi sarà ceduto. L'orientamento è difendere Skriniar, Barella e Brozovic, con la consapevolezza che su Martinez e Bastoni, in presenza di proposte allettanti, non si potrà dire di no".