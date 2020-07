Arteta: “Aubameyang? Qui il posto perfetto per lui, ho fiducia. E sono sicuro che…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato così del futuro di Pierre-Emerick Aubameyang, obiettivo di mercato dell’Inter, e della possibilità che rinnovi il suo contratto coi Gunners: “Non so, dare una data adesso è molto difficile. Ma mi piace il modo in cui le conversazioni stanno procedendo, mi piace quello che sento. Sono sicuro che, per entrambe le parti, il più veloce facciamo, meglio è. Sono fiducioso sul fatto che rinnovi. E’ felice, penso si stia divertendo: si è ambientato in Inghilterra e la famiglia sta bene. Penso che lui avverta, e gliel’ho detto, quanto gli vogliamo bene e quanto valga per noi. Il legame che ha coi tifosi è unico, è nel posto perfetto che lui”.