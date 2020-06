È stato ufficialmente definito l’acquisto di Arthur da parte della Juventus. L’annuncio è arrivato dal Barcellona: “Il club italiano pagherà a quello spagnolo 72 mln di euro con 10 mln di parte variabile. Il giocatore resterà in blaugrana per tutta la stagione 2019-2020”, si legge. Nell’affare rientra Pjanic e l’annuncio dell’acquisto del giocatore bianconero arriverà in seguito. Arthur firma con i bianconeri un contratto da cinque anni.