Inter, AS: “Barcellona in panico per l’attaccante. Lautaro? Nel club due voci differenti”

Il Barcellona, a poco meno due giorni dalla chiusura del mercato, si trova in una situazione mai vissuta prima. E’ quanto spiega AS, che racconta come il club catalano sia letteralmente in panico sulla questione attaccante. L’acquisto di Lautaro Martinez a gennaio è impossibile e i dialoghi per Rodrigo sono stati infatti interrotti. Ma, oltre a questo, il Barcellona è in difficoltà anche per quanto riguarda la pianificazione della prossima stagione. Il centravanti dell’Inter è infatti l’obiettivo principale.

Ma al momento ci sono discussioni in corso nel board tecnico del club: per acquistare il Toro in estate, sarà necessario terminare la stagione con gli uomini a disposizione al momento (Dembélé, Ansu Fati, Messi e Griezmann), per poi investire tutto il possibile sull’argentino, che arriverebbe in contemporanea al recupero di Suarez. Altre voci del club però sottolineano come l’uruguaiano abbia preso parte al 42% dei gol del Barcellona: ecco perché un attaccante al suo posto, sostengono, sia necessario immediatamente.