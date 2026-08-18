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L'Inter continua a insistere per arrivare al centrocampista del Liverpool, Curtis Jones. Intanto definito il rinnovo dell'attaccante nerazzurro, Pio Esposito. Le ultime secondo Sportmediaset:

La trattativa per Curtis Jones è stata avviata in maniera anche formale con contatti tra i due club. Al momento non ci sono grandi aggiornamenti, ma quello che possiamo dire è che l'Inter sta spingendo forte per Jones.

Getty Images

Per Esposito si va verso il rinnovo fino al 2031, contratto da 3 milioni più bonus per l'attaccante, quindi un adeguamento importante, annuncio atteso a breve.