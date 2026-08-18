Secondo Fabrizio Romano è in chiusura il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter

Andrea Della Sala
Screenshot 2026-08-18 alle 12.28.15

VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo gli ultimi incontri tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage di Pio Esposito è attesa la fumata bianca per il rinnovo dell'attaccante nerazzurro.

Esposito
Getty Images

Come rivela Fabrizio Romano, "Inter in chiusura per il rinnovo di Pio Esposito. L’accordo per cinque anni con ingaggio migliorato (intorno ai 2.5 milioni) è ora vicino, mancano ancora dei passaggi ma intesa alle fasi finali".

Esposito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti