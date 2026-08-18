Secondo Fabrizio Romano è in chiusura il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter
VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Dopo gli ultimi incontri tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage di Pio Esposito è attesa la fumata bianca per il rinnovo dell'attaccante nerazzurro.
Come rivela Fabrizio Romano, "Inter in chiusura per il rinnovo di Pio Esposito. L’accordo per cinque anni con ingaggio migliorato (intorno ai 2.5 milioni) è ora vicino, mancano ancora dei passaggi ma intesa alle fasi finali".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Romano: "Inter, mercato non è finito: nuovo assalto a Jones! E lui è completo alleato perché..."
Ultima ora
Sabatini: "Ausilio lasci l'Inter, dove lo trovi uno così? E fa capolavoro se fa questo doppio affare"
Mercato Inter
Sky - Curtis Jones, ecco perché l'Inter ancora non affonda. Se parte Luis Henrique...
Mercato Inter
Biafora: "Luis Henrique mette d'accordo Gasperini e D'Amico. La Roma lo vuole ma..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti