Il mercato dei giallorossi non si ferma. La pista Luis Henrique continua a essere più che viva

Andrea Della Sala
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La Roma ha definito l'arrivo di Rodrigo Mora dal Porto, ma il mercato dei giallorossi non si ferma. La pista Luis Henrique continua a essere più che viva, come spiega Filippo Biafora del Tempo su Telegram:

Luis Henrique
Getty Images

Rodrigo Mora è un nuovo giocatore della Roma. Dopo mezzanotte sono arrivate le firme sui contratti e oggi sarà nella Capitale per visite e firme. Ora l'obiettivo principale della Roma e un esterno di centrocampo e Luis Henrique mette d'accordo Gasperini e D'Amico. Tutto dipende dalle condizioni dell'affare.

Luis Henrique

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