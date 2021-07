Klopp vuole Barella, offerta monstre Liverpool: “C’è una promessa, l’Inter risponde”

Come vi abbiamo riportato, il Liverpool è pronto a fare follie per provare a strappare all'Inter Nicolò Barella

In particolare, i Reds sembrano disposti ad arrivare a 70 milioni di euro per il centrocampista, reduce da un grande Europeo con la maglia dell'Italia. Secondo calciomercato.com, però, i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di privarsi del calciatore e, anzi, c'è una promessa di parlare quanto prima del rinnovo di contratto: