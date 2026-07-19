L'edizione odierna di Tuttosport parla della suggestione di un ritorno all'Inter di Ivan Perisic, aggiungendo un interessantissimo retroscena

Marco Macca
Immagine 2026-07-18 180404

VIDEO FCINTER1908 / Inter, allenamento in Germania: in gol anche Kamate su assist di Mkhitaryan

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'edizione odierna di Tuttosport parla della suggestione di un ritorno all'Inter di Ivan Perisic, aggiungendo un interessantissimo retroscena riguardo un contatto avuto nei mesi scorsi tra il croato e l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu:

Perisic-Inter? Ecco la situazione
Getty

"Con Perisic che ora, a differenza di gennaio, non ha più nulla da concludere in terra olandese dopo il campionato stravinto nell’ultima stagione".

Chivu
Getty Images

"Il calciatore sa perfettamente che Chivu lo accoglierebbe a braccia aperte - visto quanto dettogli pochi mesi fa - ma anche che Oaktree potrebbe eventualmente ostacolare il suo ingaggio per motivi di età".

Perisic Chivu

(Fonte: Tuttosport)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti