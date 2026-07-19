L'edizione odierna di Tuttosport parla della suggestione di un ritorno all'Inter di Ivan Perisic, aggiungendo un interessantissimo retroscena
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L'edizione odierna di Tuttosport parla della suggestione di un ritorno all'Inter di Ivan Perisic, aggiungendo un interessantissimo retroscena riguardo un contatto avuto nei mesi scorsi tra il croato e l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu:
"Con Perisic che ora, a differenza di gennaio, non ha più nulla da concludere in terra olandese dopo il campionato stravinto nell’ultima stagione".
"Il calciatore sa perfettamente che Chivu lo accoglierebbe a braccia aperte - visto quanto dettogli pochi mesi fa - ma anche che Oaktree potrebbe eventualmente ostacolare il suo ingaggio per motivi di età".
(Fonte: Tuttosport)
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