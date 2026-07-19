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Continua la ricerca dell'Inter a un esterno destro. I primi nomi sulla lista nerazzurra sono quelli di Spence e Read, ma per arrivare a loro serve uno sborso economico importante.

"Nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo nome, una vecchia conoscenza della Serie A: Wilfred Singo. Ivoriano, classe 2000, l'ex Torino piace per caratteristiche fisiche e duttilità, oltre al fatto che conosce già il campionato italiano e ha esperienza in Champions League: tra i profili presi in considerazione è sicuramente tra i più affini all'olandese volato in direzione Madrid. In più, oltre a poter agire a tutta fascia, come lo ricordiamo negli anni torinesi, nel periodo al Monaco ha imparato anche a fare il braccetto di una linea a tre", scrive Sportmediaset.

Getty Images

"Al Mondiale il difensore del Galatasaray ha impressionato: prima di infortunarsi era emerso tra i più positivi dei suoi. E allora l'Inter ci sta facendo un pensierino: c'è da capire anche che la valutazione che fa il club turco, con cui Singo è ancora legato fino al 2030 con un contratto da 3,5 milioni netti a stagione. Un ulteriore problema, quello dell'ingaggio, per i nerazzurri che per convincere Wilfred a tornare in Italia dovrebbero mettere sul piatto almeno 4 milioni netti, circa il doppio di quanto era stato destinato per Palestra prima e Khalaili poi. Come piano di riserva resiste anche il ritorno di Ivan Perisic: il croato aspetta solo una chiamata da Milano. Il suo profilo però non convince fino in fondo: un po' per l’età (38 anni a febbraio), un po' perché, pur essendo ambidestro, in carriera ha sempre giocato a sinistra", aggiunge Mediaset.