In Turchia si parla di un'offerta dell'Inter per Wilfried Singo. Il difensore classe 2000 ha un precedente in Serie A: ha giocato nel Torino dal 2019 al 2023 prima di approdare al Monaco che ha lasciato nel 2025 per approdare al club turco.

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Del giocatore della Costa D'Avorio hanno parlato anche in queste ore in Italia. Ma se ne parla anche sui media turchi. Sul canale A Spor è intervenuto il giornalista Salim Manav (oltre 168mila follower su X) che ha raccontato di una proposta nerazzurra che sarebbe pervenuta al Galatasaray.

🎙️ @SalimManav: Singo'ya Inter'in 30 milyon avro + 5 milyon avro bonus şeklinde sözlü bir teklifi var. Kendisine başka teklifler de gelebilir. Galatasaray, Singo'dan çıkarsa benim için sürpriz olmaz. pic.twitter.com/qky3wgsRNC — A Spor (@aspor) July 18, 2026

«L’Inter ha presentato un’offerta per Singo: una proposta verbale da 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Per Singo potrebbero arrivare altre offerte. Se dovesse lasciare il Galatasaray, non sarebbe una sorpresa per me, ve lo dico», ha detto il giornalista.