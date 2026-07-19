L'Inter deve ancora muoversi sul mercato. Ma potrebbe ripartire anche dalla promozione di un giovane. Un giovane che sembra aver colpito particolarmente Cristian Chivu.

Ieri, dal centro di allenamento dell’Asen, ha parlato infatti Mattia Mosconi, attaccante classe 2007 e uno dei baby nerazzurri che Chivu ha aggregato alla squadra per questa fase di preparazione estiva. Il 19enne che ha debuttato l’anno scorso in Serie A ha parlato della figura dell’allenatore e di un altro (giovane) esempio.

«Devo solo ringraziare Chivu. È una persona fantastica, ti aiuta sempre. Se c’è da fare un complimento te lo fa, se sbagli ti aiuta. È un grande allenatore che avrà un futuro da top. Tra i miei compagni invece in questo momento sto prendendo tanto spunto da Pio che è un ragazzo giovane come me ma che è veramente forte e sto cercando di rubargli qualcosa ogni giorno».

Infine, il sogno: «Di restare a giocare qui». Chivu intanto ha fatto capire alla società che vorrebbe tenerlo, facendolo ballare tra Under 23 e prima squadra, perché lo considera un vero gioiello, riferisce oggi la Gazzetta dello Sport.