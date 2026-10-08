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ZANETTI

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Ospite del podcast di Melissa Satta The Long Game, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato del passato ma anche del presente e di come si mantiene in forma:

Tutti mi chiedono il segreto perché sono uguale a 30 anni fa. Sinceramente vivo alla giornata. Tutto quello che faccio lo faccio con passione. Mi alleno sempre, se riesco tutti i giorni. Cosa mi manca del calcio? Quello che mi manca di più sono gli allenamenti e stare coi compagni. Io mi alleno perché mi fa sentire bene. Gioco a padel per divertirmi, ma la vivo come un allenamento. Tutto quello che faccio è basato sulla vita sana, cerco di dare tutto in tutto quello che faccio.

Ogni giornata che inizio ho qualcosa da fare. Al di là del lavoro da vicepresidente che devo andare in sede e agli allenamenti, cerco sempre di dedicare del tempo a me e alla mia famiglia.

Segreto longevità? Madre natura sicuramente, poi ho sempre rispettato la cultura del lavoro. Per il mio ruolo di capitano, sentivo di dover essere un esempio. Racconto un aneddoto: Io mi sono sposato il 23 dicembre del 99. Allora il campionato si fermava una settimana per Natale, per le feste. Io sono andato in Argentina, però sempre portavo una tabella dietro di allenamenti, perché io chiedevo al mio preparatore atletico, guarda che io non voglio rimanere fermoperché quando torniamo voglio essere pronto, in forma. E quel dicembre io mi dovevo allenare. Io mi sono allenato al mattino, poi ci siamo sposati. Fa parte de della mia maniera di essere e mia moglie mi conosce così. Quando andiamo in vacanza io scherzo con mia moglie, ho detto, "Senti, andiamo in qualsiasi posto, scegli te". Basta che ci sia una palestra.

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