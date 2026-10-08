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Oggi l'Inter riprenderà gli allenamenti, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Chivu, e ritroverà gran parte dei nazionali. Tra questi anche Pio Esposito, rientrato dalla Nazionale con l'umore a mille e pronto a dare il suo contributo alla causa nerazzurra.

"Se è vero che tutto ha un prezzo, la quotazione di Pio Esposito è salita a un livello tale da apparire quasi incredibile. I due gol segnati in Nazionale, uniti a quelli già contabilizzati in campionato, alimentano la curiosità: quale cifra dovrebbe pagare un club, o meglio un top club, per acquistare Pio? È un discorso puramente teorico, perché ovviamente l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsene. Ma serve a comprendere l’escalation di un centravanti già insostituibile per Roberto Mancini, paradossalmente più che per Cristian Chivu che pure lo ha allevato sin dagli approcci all’Under 14", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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Valore

"Beppe Marotta può sorridere per aver disegnato un progetto di sviluppo sostenibile come chiesto dal fondo Oaktree:. Ma era una considerazione iperbolica, utile a scoraggiare l’interlocutore prima di cominciare una trattativa., ricordando quanto il Manchester United pagò per Hojlund ventenne nel 2023 (84 milioni all’Atalanta) o per Sesko ventiduenne l’anno scorso (80 milioni al Lipsia). Lo svedese Gyokeres all’Arsenal ne è costati “solo” 63 per due motivi: il primo è che l’obiettivo di mercato aveva già 27 anni, il secondo è che lo Sporting venditore aveva interesse a negoziare tanto da rinunciare alle pretese sulla clausola rescissoria, che era proprio di 100 milioni".

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Minutaggio

Dove la coppia Lautaro-Thuram, la cosiddetta ThuLa, è un sodalizio affiatato e affidabile, incastro di competenze e maturità. Ma anche su questo tema, i numeri soccorrono le legittime speranze del giovane centravanti: nella sua prima stagione interista, Pio ha raccolto 48 presenze segnando 10 gol; è stato molto importante nel periodo più critico del campionato, quando mancava Lautaro e nessun compagno riusciva a inquadrare la porta. Ed è stato solo l’inizio, una sorta di praticantato. Da ora in poi, giocando ogni tre giorni tra Italia ed Europa,Basterà solo sfruttarle con la ferocia e l’umiltà che gli hanno permesso già di entrare in qualche modo nella storia del calcio italiano: non era mai successo che un calciatore firmasse un contratto di sei anni (fino al 2032) con una società di Serie A. Se l’Inter gli ha offerto 2,7 milioni più bonus con un orizzonte così lungo, è perché sa che i diamanti non sono così semplici da trovare nel giardino di casa", aggiunge Gazzetta.