VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

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Dopo le sue parole rilasciate dopo Croazia-Spagna, sono diventate insistenti le voci sul futuro di Petar Sucic, evidentemente non soddisfatto del minutaggio all'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, i suoi agenti si sarebbero già mossi per fare una comunicazione importante al club nerazzurro:

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"Attenzione, poi, alla questione contratto. Che potrebbe avere la sua influenza nella situazione. Sucic, infatti, è in nerazzurro da poco più di una stagione. Ha firmato un contratto fino al 2030 da 1,5 milioni a stagione. Ebbene, i suoi rappresentanti hanno già fatto sapere all’Inter di voler discutere di un adeguamento".

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"Le motivazioni? Beh, il suo status è cresciuto da quando è sbarcato in Italia. Inoltre, dall’Inghilterra qualche sirena ha già cominciato a suonare. E allora chissà che un aumento non possa sistemare tante cose. Baccin è il primo a saperlo. E nella sua agenda c’è già uno spazio riservato a Sucic".

(Fonte: Corriere dello Sport)