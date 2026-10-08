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Stanno facendo discutere le parole di Petar Sucic rilasciate al termine della partita tra Croazia e Spagna. Il giovane centrocampista vorrebbe più spazio all'Inter, e c'è chi ha iniziato a ipotizzare un suo futuro lontano da Milano. A tal proposito, questa la posizione del club, riportata dal Corriere dello Sport:

"Con quella risposta a metà, ha lasciato la sensazione che non sia propriamente contento del suo impiego in nerazzurro. Peraltro, questo tema era stato sollevato giusto l’altro giorno anche da Boban, presidente della Dinamo Zagabria, il club da cui l’Inter lo ha acquistato. «È evidente che non si senta a suo agio - ha detto l’ex-dirigente del Milan a “Radio anch’io lo sport” - A mio avviso, Chivu non lo vede come meriterebbe. Se continua così non so quanto senso abbia che Sucic rimanga nell’Inter, è una delle migliori mezz’ali al mondo…»".

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" Facendo 2 più 2, verrebbe effettivamente da pensare che il futuro di Sucic possa essere davvero lontano da Milano. In realtà, all’Inter non prendono proprio in considerazione questa eventualità. L’ex-Dinamo Zagabria è considerato un centrocampista di alto livello, che sta semplicemente seguendo il suo processo di crescita e maturazione. Il 25 di questo mese compirà soltanto 23 anni ed è del tutto normale che non abbia ancora mostrato tutte le sue potenzialità. O meglio, le sue qualità si sono viste eccome: gli è mancato però un pizzico di continuità e di costanza. Chiaro che giocando di più, probabilmente acquisirebbe maggiore fiducia e il suo rendimento si alzerebbe - con la Croazia, dove è titolare pressoché fisso, è accaduto proprio questo - ma d’altra parte il centrocampo dell’Inter è ricco e abbondante sotto tutti i punti di vista. Le rotazioni, insomma, sono obbligate. Anzi, lo saranno ancora di più nelle prossime settimane, quando gli impegni si moltiplicheranno. E allora lo stesso Sucic - finora 5 presenze su 6 e 2 dall’inizio - accumulerà ancora più minuti".

(Fonte: Corriere dello Sport)