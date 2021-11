Barzaghi: “PIF-Inter, grosse novità. Trattativa ripresa. E fonti vicine al fondo mi dicono…”

Si continua a parlare di una possibile trattativa tra il fondo sovrano saudita (PIF) e Suning per la cessione della maggioranza dell'Inter

"Novità sul fronte PIF: il fondo legato alla famiglia reale saudita sarebbe molto deluso dall'investimento fatto in Inghilterra con il Newcastle e, dopo quanto accaduto in settimana a Milano, con la delibera del comune di Milano e la partenza ufficiale del progetto stadio, avrebbe ripreso la trattativa che in precedenza si sarebbe arenata a causa della richiesta di 1 miliardo di Suning. PIF, dunque, vuole investire in Italia. Suning non molla, anche perché lo stadio potrebbe aumentare di molto il valore del club".

"Serve un'offerta irrinunciabile per sbloccare la situazione ma, da quello che risulta dalle mie fonti vicine al fondo, sembra che siano decisi questa volta a fare offerte importanti. Cerchiamo di capire come si porrebbe Suning di fronte a un'offerta. C'è anche Oaktree in partita, visto che non credo che Suning riuscirà mai a coprire il debito. Credo ci saranno novità entro fine anno, ma ci sono tante variabili in gioco. Diffidate da chi dice che è già tutto fatto. Suning smentisce, ma non potrebbe fare altrimenti. PIF vuole riprendere la trattativa con Suning".