Barzaghi: “Inter, Hakimi vuole tornare. Non è impossibile. Ipotesi: Skriniar al PSG per…”

Marco Macca

Perché, dopo Lukaku, non provare anche il clamoroso ritorno di Hakimi? Per Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, non è una mossa impossibile, sfruttando l'interesse del PSG per Milan Skriniar. Ecco l'opinione del giornalista:

"Skriniar? Manca il rilancio del PSG, che si sta guardando attorno viste le richieste altissime dell'Inter, che chiede 80 milioni, mentre i parigini hanno offerto 50 milioni più un giocatore. Dicevamo, anche con un po' di convinzione: perché non 40 milioni più Hakimi? Perché non provare un altro clamoroso ritorno? Non è così impossibile: non ha fatto bene, vuole tornare e il PSG vuole Skriniar. Perché non fare un tentativo? Provare non costa nulla".