In Turchia – Inter su Bayindir del Fenerbahce: ecco il prezzo. E può partire già a gennaio

Non solo Onana: dalla Turchia arrivano indiscrezioni sull'interesse dell'Inter per il portiere del Fenerbahce Bayindir

In casa Inter ci si interroga su chi possa essere il successore di Samir Handanovic, tanto che nelle ultime ore sono arrivate conferme sulla candidatura di Andre Onana, designato numero 1 a prendere il posto dell'estremo difensore sloveno, al centro di critiche per le recenti prestazioni non brillantissime. Dalla Turchia, però, rilanciano un altro profilo già accostato ai nerazzurri: si tratta di Altay Bayindir, portiere turco classe 1998 in forza al Fenerbahce, che ha iniziato la stagione con 6 gol subiti in campionato e 3 clean sheet in 8 partite giocate.