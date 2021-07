Corsport: “Bellerin spinge per l’Inter. Nandez? Ok prestito, ma c’è un problema”

L'Inter ha precisi paletti economici: può investire un paio di milioni per i prestiti, ma non "legarsi" con l'obbligo di riscatto

Continua il lavoro dell'Inter, come confermato dallo stesso Beppe Marotta , per trovare un erede adeguato ad Achraf Hakimi sulla fascia destra. Come ricorda il Corriere dello Sport, sono diversi i nomi sul taccuino del club nerazzurro per quel ruolo: "L'Inter ha precisi paletti economici: può investire un paio di milioni per il prestito, ma non "legarsi" con l'obbligo di riscatto. Ecco perché la trattativa con Dumfries (Psv) è complicata.

Bellerin spinge per venire in Serie A, ma l'Arsenal accetta il prestito solo con obbligo di riscatto. Stand by per Hateboer e Zappacosta, mentre il Cagliari è disposto a far partire Nandez pure in prestito con diritto di riscatto. Il problema? Le richieste: il prestito assai oneroso (8-10 milioni) o un prestito light (1-2 milioni) abbinato al pagamento dell'intero stipendio di Nainggolan (8,5 milioni lordi) come buonuscita da parte di Zhang".