Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiTocca ancora a Marcus Thuram. Sarà il francese a guidare l'attacco nerazzurro per la nona gara di fila, provando a non far rimpiangere Lautaro Martinez come fatto finora. Ne parla anche l'edizione odierna di TuttoSport: "Titolare cinque volte in Serie A e tre in Champions. Cristian Chivu gli ha chiesto uno sforzo perché c’era la necessità di sopperire all’infortunio di Lautaro Martinez, fermatosi dopo dopo il ko casalingo col Brugge del 13 del mese scorso. Così Thuram ha fatto gli straordinari".

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I numeri sono tutti dalla parte del francese. Si legge infatti nel focus del quotidiano: "Per fortuna dei nerazzurri, verrebbe da dire, si giocherà a San Siro dove Thuram, in campionato, in quest’annata, non ha sbagliato un colpo. Dopo essere rimasto in panchina alla prima giornata contro il Monza, Thuram ha poi segnato in tutte le altre quattro partite casalinghe contro Napoli, Udinese, Parma e Fiorentina. Striscia aperta in Serie A nello stadio di casa che va avanti, per altro, dal 5 aprile scorso, visto che Thuram aveva segnato anche nelle ultime tre gare interne disputate nel campionato ’25-26, andando in gol contro Roma, Cagliari e Parma, restando poi fuori contro il Verona.

Inter, i numeri di Thuram con il Como

Dunque, nelle ultime sette gare a San Siro il francese ha sempre trovato la rete - come Lukaku nel 2021 e Vieri nel 2003 (Bobo arrivò a 11) -, mettendo a referto, oltre a 7 gol, pure 4 assist. Non fa parte di questo elenco di gol il Como, ma solo perché Marcus lo aveva affrontato in altri periodi o in trasferta, vedi la doppietta realizzata al Sinigaglia il 12 aprile, in quel 3-4 in rimonta che ha spalancato le porte del 21° scudetti ai nerazzurri. Thuram, infatti, quando vede Como in campionato, segna. Oltre ai due gol appena ricordati, ci sono le marcature anche nelle due sfide di San Siro sia nella stagione '24-25 (un gol nel 2-0 del 23 dicembre 2024) che in quella '25-26 (la seconda rete nel 4-0 del 6 dicembre 2025)".