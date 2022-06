Sky – Lukaku, Inter proverà a limare richiesta Chelsea: rapporti cordiali, no rischio rottura

Vicini, a un passo, ma non ancora insieme. L'Inter e Romelu Lukaku attendono di riunire le loro strade, con la consapevolezza che l'affare con il Chelsea, pur a buon punto, non è ancora concluso. Come riferisce Sky Sport, il club nerazzurro ha offerto 5 milioni di euro più2 di bonus per il prestito oneroso secco dell'attaccante belga, offerta rifiutata dai Blues, che invece ne chiedono 10.