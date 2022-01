Biasin: “L’Inter non sta pensando a Scamacca per gennaio. Anche perché…”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha smentito qualsiasi possibile operazione dell'Inter su Scamacca in questi ultimi giorni di gennaio

"Doverosa precisazione: l'Inter NON sta pensando a Scamacca per gennaio. (Anche perché non avrebbe alcun senso)". Con questo tweet, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha smentito qualsiasi possibile operazione dell'Inter su Scamacca in questi ultimi giorni del mercato di gennaio. Sfuma, così, l'idea che i nerazzurri anticipino il colpo previsto per l'estate.