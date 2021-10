Brozovic, possibili scenari a sorpresa: “Presto libero di firmare a zero, Inter fissa limite”

Il nodo più grande da affrontare, in casa Inter, è sicuramente quello legato al rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic

Il nodo più grande da affrontare, in casa Inter, è sicuramente quello legato al rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic. Dopo la vittoria in Champions contro lo Sheriff, infatti, il centrocampista nerazzurro non ha dissipato le dubbi sul suo futuro. La trattativa per il prolungamento dell'accordo in scadenza nel 2022 non è di fatto ancora partita, anche se in seno al club regna ancora ottimismo, esternato dallo stesso Marotta prima del match. Scrive calciomercato.com: