Gds: “Inter, Brozovic ed Eriksen in bilico. Domani Darmian: e col Parma discorsi anche per…”

Marcelo Brozovic e Christian Eriksen sono “da considerare in bilico”: così La Gazzetta dello Sport in merito alla posizione attuale dei due centrocampisti dell’Inter. Spiega la Rosea: “Per entrambi in caso di offerte sarà addio. Mica finita: Ranocchia ha detto sì al Genoa, tra oggi e domani Conte avrà Darmian. E a sorpresa nei discorsi con il Parma è entrato anche il nome di Gervinho, che il club emiliano vuole cedere: ipotesi di lavoro, legata però alla cessione in prestito di Pinamonti. Il tutto alla ricerca della perfezione”.