Ci sono tanti ex Inter nella lista dei svincolati che non hanno ancora trovato squadra: Acerbi e Darmian per esempio. Ma non solo. Ancora Icardi non ha scelto la sua prossima meta, anche se si parlava della Lazio nelle scorse ore. E anche Brozovic. Possono ancora essere tesserati da domani.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La @ACFFiorentina valuta il nome di Brozovic, attualmente svincolato, per il post Mandragora. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2026

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio a Skysport la Fiorentina a partire da domani farà una valutazione a partire da domani visto che non ha ancora preso il sostituto di Mandragora. Nei giorni scorsi il centrocampista croato, che aveva lasciato l'Inter nel 2023 per andare a giocare nel campionato arabo, precisamente nell'Al-Nassr, era stato accostato alla Juventus.

(Fonte: SS24)