Dg Cagliari: “Nainggolan? Dura tenere un top così, ora di più. Come puoi dire oggi se…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato così del futuro del mercato dopo quest’emergenza Coronavirus: “Sarà un mercato anche con colpi, sarà inevitabile, ma la rotazione dei giocatori sarà più bassa. I valori in gioco saranno minori, ci saranno più scambi. Stiamo già pensando anche a questo: fortunatamente abbiamo diversi giocatori interessanti anche in prestito come Vicario, Despodov. Vedremo cosa accadrà coi riscatti di Deiola e Romagna, così come valuteremo Caligara e Cedar che in B hanno dato risposte positive. E’ evidente che dovremo valorizzare questi prestiti con attenzione”.

E poi c’è Radja Nainggolan.

“E’ tutto difficile. E’ dura tenere un top come Nainggolan. Dopo questa crisi lo è ancora di più, c’è poco da nascondersi. Poi nella volontà delle parti, se ci fossero i presupposti si lavorerà per restare insieme. Ma come puoi dirlo oggi?”.