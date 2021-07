Inter vigile su Emerson, in corsa anche il Napoli. Spalletti: “È possibile che…”

Le parole del nuovo allenatore del Napoli sull'esterno italo-brasiliano, accostato anche ai nerazzurri

Ha sentito Emerson? Gli piacerebbe allenarlo? Sono queste le due domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti sull’esterno italo-brasiliano, attualmente impegnato in Nazionale. Accostato anche all’Inter, Emerson Palmieri è tra i candidati del Napoli per la corsia sinistra, ma il Chelsea non intende fare sconti e al momento chiede 20 milioni. Così ha risposto Spalletti su Emerson oggi in conferenza: “Non posso rispondere, però è una cosa che è possibile che sia anche avvenuta".